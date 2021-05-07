Девушка спасла детей от нападения бродячей собаки в Перми

Девушка спасла двух детей от нападения озверевшей собаки в деревне Кондратово Пермского края. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Две сестры вышли погулять на улицу. Старшей из них было семь лет. На девочек напала озверевшая собака и прыгнула сначала на младшую из сестер, но после переключилась на старшую. Собака укусила девочку за лицо.

Свидетельницей нападения стала жительница деревни. Она отогнала животное от детей и позвала на помощь их родителей. Отец во время случившегося был занят загрузкой вещей в машину.

Пострадавшую девочку осмотрел стоматолог. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Министерства здравоохранения.