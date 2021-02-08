Девушка случайно нашла в приюте свою собаку, которую назло ей выбросил ее парень

Жительница Челябинска благодаря счастливой случайности нашла в приюте для животных «БиМ» свою собаку, которую назло выбросил ее бывший молодой человек, сообщил «Царьград».

Девушка рассказала, что ее экс-бойфренд не любит животных и постоянно заставлял свою возлюбленную выбирать: либо он, либо питомец. Однажды после ссоры парень привязал собаку к трубе, положил рядом пачку корма и ушел. Это было 29 декабря.

Мария искала любимицу больше месяца. Накануне она узнала свою собаку на одной из фотографий потеряшек, которые публикует приют. Девушка тут же позвонила в организацию.

«Элис — это моя собака!» — воскликнула она и заплакала.

Челябинка не могла сдержать эмоций. Работнику приюта пришлось подождать, пока звонившая успокоится, потому что он ничего не мог разобрать. Оказалось, что на самом деле собаку зовут Ева. Когда любимица увидела хозяйку, то со всех лап побежала к ней. Девушка не могла сдержать слез радости — хозяйка наконец нашла свою потеряшку.