Девушка с синдромом Дауна впервые стала лицом Victoria’s Secret

Модель из Пуэрто-Рико София Хирау, имеющая синдром Дауна, впервые стала лицом всемирно известного бренда Victoria’s Secret. Девушка уже успела принять участие в новой рекламной кампании, написал NBC News.

В своем аккаунте в Instagram 24-летняя модель выразила слова благодарности бренду за исполнение ее мечты.

«Когда-то я мечтала об этом и работала для того, чтобы достичь своей цели. Сегодня моя мечта сбылась. Наконец-то я могу вам об этом рассказать. Я первая модель Victoria-s Secret с синдромом Дауна!», — процитировал сайт kp.ru слова девушки.

Сейчас Хирау имеет свой интернет-магазин одежды и аксессуаров Alavett. Она также занимается проектом No Limits, который поддерживает людей с синдромом Дауна.