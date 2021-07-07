Девушка пробралась на закрытый после шторма пляж в Сочи. Спасатель в споре пошел на отчаянный шаг

Спасателю пришлось несколько минут уговаривать девушку уйти с закрытого после шторма пляжа в Сочи. Сначала она его не слушала, но из-за настойчивости мужчины все-таки согласилась отойти от воды. Telegrаm-канал Life Shot опубликовал видео противостояния отдыхающей и спасателя.

На кадрах видно, что спасатель приставил мегафон, из которого доносятся звуки сирены, прямо к лицу несговорчивой пляжницы. Девушка в ответ направила на него камеру смартфона. К тому моменту у мужчины, видимо, закончились аргументы — на видео он не говорит ни слова.

Сильные ливни прошли в Сочи 4 и 5 июля. Город оказался затоплен водой. Из-за шторма пляжи пришли на время в негодность. Сочинский мэр Алексей Копайгородский 7 июля сообщил, что прошедшей ночью с пляжной территории вывезли более 700 тонн мусора. Теперь люди снова могут купаться в море.