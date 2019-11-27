Девушка принесла домой котенка с улицы. Он оказался детенышем пумы

Студентка из Аргентины нашла на улице двух маленьких котят, не смогла пройти мимо и забрала их себе. Через некоторое время одного из них пришлось отвезти к ветеринару, который заметил что-то неладное с питомцем. Как выяснилось, пушистый комочек был вовсе не котиком, а маленькой дикой пумой.

Флоренция Лобо вместе с братом прогуливалась по улицам города, когда услышала жалобный писк. Молодые люди подумали, что в беду попала упавшая птица и поспешили на помощь. Под деревом они нашли двух маленьких котят, которых решили забрать домой.

Источник фото: facebook.com/FARA-Fundacion-Argentina-de-Rescate-Animal

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Новые питомцы получили имена — Тито и Дани. Сначала все было хорошо, но через две недели Дани внезапно умер. Второй котенок продолжал расти и становился очень активным. Девушка наблюдала, как животное бегает, прыгает со стола и кусается, но не видела в этом ничего необычного.

В какой-то момент Тито повредил дома лапу. Флоренция отвезла его к ветеринару, который заявил, что перед ним совсем не кот. Владелица питомца показала фотографию хвостатого нескольким экспертам, и Тито оказался детенышем пумы ягуарунди.

Животное было решено отдать в Аргентинский Фонд спасения животных. Теперь Тито вылечат и отпустят в дикую природу.