Девушка принесла домой котенка с улицы. Он оказался детенышем пумы
Флоренция Лобо вместе с братом прогуливалась по улицам города, когда услышала жалобный писк. Молодые люди подумали, что в беду попала упавшая птица и поспешили на помощь. Под деревом они нашли двух маленьких котят, которых решили забрать домой.
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Новые питомцы получили имена — Тито и Дани. Сначала все было хорошо, но через две недели Дани внезапно умер. Второй котенок продолжал расти и становился очень активным. Девушка наблюдала, как животное бегает, прыгает со стола и кусается, но не видела в этом ничего необычного.
В какой-то момент Тито повредил дома лапу. Флоренция отвезла его к ветеринару, который заявил, что перед ним совсем не кот. Владелица питомца показала фотографию хвостатого нескольким экспертам, и Тито оказался детенышем пумы ягуарунди.
Животное было решено отдать в Аргентинский Фонд спасения животных. Теперь Тито вылечат и отпустят в дикую природу.