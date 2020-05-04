Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус. Всех пассажиров отправили на карантин

Всех пассажиров самолета из Москвы в Нижневартовск отправили на самоизоляцию из-за того, что среди них была девушка с коронавирусом. У нее была справка о болезни, но она и ее родители скрыли это и сели на рейс.

В ходе заседания местного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса жительница Нижневартовска спросила, правда ли, что в ХМАО прилетела заболевшая СОVID-19 девушка, причем она и ее родители не сообщили о заболевании в профильные ведомства.

«Большая часть того, о чем говорит заявительница, правда. Это халатное отношение к вопросу о самоизоляции человека с подтвержденным коронавирусом. Все контактные по самолету, а также по аэропорту обследованы. У них будет 14 дней самоизоляции. Да, она подвергла угрозе всех пассажиров и всех, кто встречал ее в аэропорту», — объявил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин, его цитирует РИА «Новости».

По его словам, информация об этом случае будет направлена в полицию для возбуждения уголовного дела. Перекокин уточнил, что девушка не взрослая, и речь идет о беспечности ее родителей.

В Ханты-Мансийском округе с начала эпидемии выявили 449 случаев заражения коронавирусом, 12 из них — в Нижневартовске. В регионе до 11 мая действует режим самоизоляции.