Девушка попросила о помощи медведя Мансура. Она обещала нарисовать картины, но пропала с деньгами

Медведь Мансур стал знаменитостью в Тверской области посте того, как его спасли летчики. Хищник даже стал блогером, к которому начали обращаться с просьбами. Одна из них поступила от девушки — она попросила продать свои картины. Юная художница пожаловалась, что живет с бабушкой и оказалась в долгах. В итоге девушка взяла предоплату за работы и исчезла.

Одна из спасительниц медведя, Евгения, рассказала «360», что животному действительно написала девушка. В сообщении она представилась 17-летней школьницей из Тулы. По словам девушки, 10 лет назад она осталась без родителей, которые погибли в автокатастрофе, и сейчас живет с бабушкой. Школьница заявила, что из-за мошенников пришлось влезть в долги и стало нечем платить по счетам. Просьба же заключалась в том, чтобы помочь ей продать картины, которые она пишет.

«Она нарисовала ту картину, за которую мы ей заплатили и продали на аукционе. Она прислала картину с медведем, все [было] хорошо, но помимо этого ей накидали заказов на 70 тысяч рублей. Просто так люди деньги отправили. Девочка пропала», — отметила Евгения.

Она добавила, что потом стали появляться и другие блогеры, которые точно так же отдавали деньги за картины и оставались ни с чем. Сама художница удалила свою страницу в соцсети. Евгения позвонила девушке, и та пообещала выслать все работы. Но, по словам спасительницы Мансура, это была «обычная отмазка». Пока покупатели картин холсты так и не получили.

Медведя Мансура нашли в Тверской области после того, как браконьеры убили его маму. Малыша начал воспитывать частный пилот Андрей Иванов. Когда хищник подрос, его отправили в питомник. Позже медведя украли и собирались отдать на притравочную станцию. Но Мансура удалось спасти и оставить жить на аэродроме.