Девушка погибла от удара молнии в Белоруссии

В Белоруссии четыре человека серьезно пострадали от удара молнии, еще одна девушка погибла. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава республики.

«Сегодня в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Молодежь отдыхала на берегу озера под Минском. Когда началась гроза, парни и девушка решили переждать ливень под деревом. В него попала молния, от которой пострадали все пятеро.

Всех доставили в больницы. Самое тяжелое состояние было у девушки, врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. Четверо молодых людей сейчас находятся в реанимации.

В субботу, 17 июля, по всей Белоруссии прошли сильные дожди. Ливень с грозой обрушился на окрестности Минска, подтопило несколько улиц, остановилась работа транспорта. Это первая гроза в республике за долгое время: в последний месяц в Белоруссии стоит аномальная жара, регулярно обновляются температурные рекорды.

Похожая ситуация была в субботу и в Москве: после долгой жаркой погоды прошел сильный ливень. Никаких данных о подтоплениях в российской столице не поступало.