Девушка-инвалид объяснила свой иск к властям буллингом после ошибочных штрафов

Профессор РУДН Ирина Карабулатова подала иск к Главконтролю Москвы. В беседе с «360» она рассказала, что хочет получить миллион рублей за причиненный моральный ущерб.

Указанную в исковых документах сумму москвичка объяснила просто — она потребуется ей на реабилитацию. После заявлений со стороны чиновников Карабулатова подверглась буллингу.

«Многие СМИ начали говорить о мне не как о человеке, который действительно не виноват, а уже начали изгаляться. <…> Есть вещи, за которые не просто осуждают. <…> Есть понятие буллинга и троллинга. И, между прочим, они тоже имеют ответственность. <…> Теперь кто будет вымарывать эти высказывания в мой адрес из всех СМИ?» — задалась вопросом Ирина.

Ситуация повлияла на нее не лучшим образом. Она пожаловалась на судороги и необходимость обращаться к неврологу.

«В условиях России, чтобы мне чуть-чуть восстановиться, не полностью, [нужно] 560 тысяч — на 21 день. Надо беспрерывно три месяца. <…> Я каждый день трачу большие суммы на массажистов и лекарства», — поделилась девушка-инвалид.

Прежде всего, уточнила Карабулатова, претензии у нее возникли к правительству Москвы. Штрафы за ошибочные штрафы москвичке отменили, а «за доставленные неудобства» извинились в письме.

«После этого через пять дней <…> стали меня публично обзывать и обвинять в том, что я все равно обманула. У меня все документы есть, я не обманываю», — подчеркнула девушка.

Она не понимает, зачем ее «втаптывают в грязь». Хотя сама москвичка не раз пыталась поговорить с чиновниками, но на диалог никто не шел.

«Вся эта ситуация подчеркивает, что нельзя верить на слово чиновнику, даже если он высокого ранга. <…> Слово чиновника значит гораздо больше слова простого человека. <…> Почему-то обвиняют меня, а не тех, кто совершил ошибку. Я просила публичных извинений. Думала, может, сделаем прямой эфир, чтобы в дальнейшем избежать всяких инсинуаций с тем же Главконтролем. Они на это не пошли», — заключила Карабулатова.

Профессор РУДН подписала документы о самоизоляции, когда у нее началось ОРВИ. Она безуспешно попыталась скачать приложение «Социальный мониторинг», а потом получила штраф в размере четырех тысяч рублей. После окончания пандемии девушка рассчитывала уехать в Чехию, но сомневалась, сможет ли отправиться за границу.