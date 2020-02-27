    27 февраля 2020, 11:12

    Девушка-инвалид не может выйти из затопленной квартиры

    Ольга Ситникова

    Инвалид I группы Алена Шунина оказалась в аварийном жилье Златоуста. Лифт перестал работать год назад, а квартира на девятом этаже пережила несколько потопов. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на сестру пострадавшей Светлану.

    «Мы ждали эту квартиру 32 года, получили шесть лет назад. Осенью случилось два потопа, Алена со своим ДЦП буквально ползла к телефону, чтобы позвать на помощь. Вода стояла на полу, пришлось выбросить всю мебель», — пояснила Светлана.

    По ее словам, девушка-инвалид может лишь выйти на балкон.

    «Ни прогуляться, ни съездить в гости теперь просто невозможно. А ведь в этом доме очень много живет стариков и инвалидов», — уточнила Шунина.

    Общественная организация «Гражданский патруль» готова направить обращение в прокуратуру Челябинской области.

    «Просим проверить бездействие администрации Златоуста в вопросе оказания помощи инвалиду I группы в передвижении. Также просим обязать управляющую компанию „Наш дом“ ликвидировать последствия аварии и отремонтировать лифт», — заявили общественники.

    Директор УК «Наш дом» Виктор Рощупкин пообещал дать комментарий позже.