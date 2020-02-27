Девушка-инвалид не может выйти из затопленной квартиры

«Мы ждали эту квартиру 32 года, получили шесть лет назад. Осенью случилось два потопа, Алена со своим ДЦП буквально ползла к телефону, чтобы позвать на помощь. Вода стояла на полу, пришлось выбросить всю мебель», — пояснила Светлана.

По ее словам, девушка-инвалид может лишь выйти на балкон.

«Ни прогуляться, ни съездить в гости теперь просто невозможно. А ведь в этом доме очень много живет стариков и инвалидов», — уточнила Шунина.

Общественная организация «Гражданский патруль» готова направить обращение в прокуратуру Челябинской области.

«Просим проверить бездействие администрации Златоуста в вопросе оказания помощи инвалиду I группы в передвижении. Также просим обязать управляющую компанию „Наш дом“ ликвидировать последствия аварии и отремонтировать лифт», — заявили общественники.

Директор УК «Наш дом» Виктор Рощупкин пообещал дать комментарий позже.