Девушка-блогер, олень-баскетболист и соболенок-музыкант стали талисманами Универсиады-2023

«Прекрасная девушка — Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Хитти ассоциируется со словом „малахит“, который имеет к Уралу непосредственное отношение. Спортсмен-любитель — Ягги. Он очень любит баскетбол. Он является оленем. Ассоциация есть с ягелем и мхом. Третий — импозантный музыкант соболенок Кедри, его имя ассоциируется с кедровыми орешками», — пояснил Матыцин.

Талисманы соревнований выбирали в три этапа. Финальное решение приняло жюри во главе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

32-я Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году с 8 по 19 августа. На соревнованиях разыграют 246 комплектов медалей в 18 видах спорта. Предыдущая летняя Универсиада прошла в 2019 году в Неаполе. Россия дважды принимала студенческие игры — в 2013 году в Казани и 1973 году в Москве.