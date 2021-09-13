Девушка-блогер из Петербурга, прошедшая 100 тысяч шагов за день, рассказала свою историю

Блогер, дизайнер-видеомейкер из Санкт-Петербурга Рина Шишмарева, прославившаяся после видео с сотней тысяч пройденных шагов, рассказала о дальнейших планах по развитию своего профиля в популярной соцсети TikTok. Об этом написал Piter.TV.

Одним из популярных роликов Рины стал тот, в котором она прошла 100 тысяч шагов в день. По словам Рины, она решила поддержать челлендж, на котором люди из разных городов проходят десятки тысяч шагов. Девушка отметила, что регулярно занимается спортом, поэтому пройти 100 тысяч шагов за день ей было не сложно. Большое расстояние почти за 17 часов ей помогли преодолеть фиксаторы для снятия нагрузки с ног.

При этом Рина отметила, что другие спортивные челленджи в соцсети ее пока не интересуют, но если что-то понравится, она может поучаствовать.

«ТikTok, как только я набрала первые 10 тысяч, стал приносить большое количество клиентов. Но снимать видео всегда весело, потому что постоянно нужно что-то придумывать, творчески подходить к тем же трендам, адаптируя их под свою тематику», — отметила Шишмарева.

По словам блогера, если возникают трудности в поиске тем для видео, то она обращается к подписчикам. Чаще всего девушка спрашивает их в своем аккаунте в Instagram, а уже в TikTok выкладывает обыгранный скетч с ответом. В ближайшем будущем Рина будет продолжать снимать скетчи, а также рисовать их под определенные истории.