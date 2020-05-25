Девочку, жившую с рождения в московском роддоме, забрали из него

«Нет, эта девочка не находится в этом центре, у нее все хорошо складывается в судьбе», — сказала детский омбудсмен.

По словам Ярославской, с ребенком «все в полном порядке», судебные решения, принятые по ее делу, исполнены.

В апреле девочке нашли замещающую семью, но она продолжала жить в центре. «Уже совсем скоро у нее появится своя семья, свой дом», — обещала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Впервые о девочке, с рождения живущей в центре «Мать и дитя», стало известно в декабре 2019 года. Ребенок родился в марте 2014 года. Мать посчитала, что девочка не здорова и вернула ее в медучреждение, оплачивая отдельную палату и сиделок.

В феврале 2020 года суд ограничил в правах родителей ребенка и взыскал с них алименты на содержание дочери.