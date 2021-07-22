Жителей Папуа — Новой Гвинеи накажут за насильственные действия по отношению к семилетней девочке. Об этом сообщил The National.

По информации местной полиции, родственники ребенка обвиняли ее в колдовстве. Менеджер специального проекта фонда племен Рут Киссам рассказал, что у девочки были ножевые ранения по всему телу. Также врачи местной больницы зафиксировали ожоги на губах и гениталиях, рассказал «ФедералПресс».

В настоящий момент пострадавшая находится в больнице. У нее также сломаны ноги и руки. Установлено, что нападавших родственников сдала в полицию другая родня.