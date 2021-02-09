Девочку, задушенную шарфом, похоронили в Нелидове. Видео

Во вторник в Нелидове прошли похороны 13-летней девочки, в убийстве которой подозревают 33-летнего отчима. Мужчину объявили в розыск. По данным следствия, он задушил девочку шарфом, а сам сбежал, захватив из квартиры ценности.

Проститься с девочкой собрались десятки людей, среди них родные и знакомые убитой. Смерть несовершеннолетней ошарашила весь город. Друзья и знакомые говорили о ней только хорошее. Школьница всем нравилась, она была доброй и приветливой. Она была инвалидом и носила слуховой аппарат.

«Ее классная руководительница была заплаканная после этой новости, и все остальные учителя ходили грустными. Но нам, детям, ничего не говорили. Она была очень доброй и милой», — рассказала одна из учениц школы, в которую ходила погибшая.

Мама девочки познакомилась с подозреваемым в тюрьме. Она там работала, а он отбывал срок за убийство жены и покушение на убийство их дочери. Когда он вышел, они стали жить вместе. Через какое-то время женщина оказалась в больнице, а дочка и сожитель перестали выходить на связь. Когда она пришла домой, увидела задушенную девочку. Также из квартиры пропали шуба и драгоценности.

Знакомые семьи рассказали «360», что бывший заключенный умел красиво говорить и был хитрым. Но девочка все равно его побаивалась.