Девочку с огромным родимым пятном прооперируют в Петербурге

Как рассказала мама девочки, ранее малышку отказался крестить местный священник. В таинстве ребенку было отказано из-за опасений священнослужителя, что девочка может быть заразна. В итоге Митрополит Курганский и Белозерский Даниил поручил взять семью девочки из Зауралья под особое попечение.

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История получила широкий резонанс. Девочку в итоге покрестили. Таинство было совершено иереем Леонидом Перчуговым в Богоявленском храме в Кургане, сообщил сайт епархии.

«Слава Богу, мы покрестились, Ангел-хранитель теперь с нами. Сейчас готовимся к операции и будем молиться, чтобы все было хорошо», — рассказала мама малышки.

Епархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению уже связался с сестрами милосердия из Санкт-Петербурга, куда родители девочки улетают в начале декабря: уже в среду, 4 декабря, малышку ждут на приеме в отделении микрохирургии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Ранее за лечение ребенка брались только в Израиле, но семья была вынуждена отказаться от их помощи: дорого. Питерские врачи уже пообещали, что сделают для малышки все возможное.