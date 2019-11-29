Девочку, от которой отказались 20 семей, удочерил одинокий гей
В Италии одинокий гей удочерил девочку с синдромом Дауна, от которой отказались 20 семей. Отцом стал 41-летний Лука Трапанезе, сообщила «Газета.ru» ос ссылкой на Daily Mail.
Мужчина принял решение, удочерить девочку, когда ей было всего 13 дней. Лука рассказал, что социальные службы дали ему возможность усыновить только ребенка с особыми потребностями или поведенческими проблемами, так как в Италии обычно не разрешают становиться опекунами одиноким гомосексуальным мужчинам.
Поскольку Лука с 14 лет работает с детьми-инвалидами, такая перспектива его не испугала. По его словам, Альба сделала его счастливым и он не считает ее особенность болезнью. У этой семьи есть страница в Instargam, где Трапанезе рассказывает об их с Альбой жизни. За счастливой семьей уже наблюдают 136 тысяч человек.