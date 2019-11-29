Девочку, от которой отказались 20 семей, удочерил одинокий гей

Мужчина принял решение, удочерить девочку, когда ей было всего 13 дней. Лука рассказал, что социальные службы дали ему возможность усыновить только ребенка с особыми потребностями или поведенческими проблемами, так как в Италии обычно не разрешают становиться опекунами одиноким гомосексуальным мужчинам.

Поскольку Лука с 14 лет работает с детьми-инвалидами, такая перспектива его не испугала. По его словам, Альба сделала его счастливым и он не считает ее особенность болезнью. У этой семьи есть страница в Instargam, где Трапанезе рассказывает об их с Альбой жизни. За счастливой семьей уже наблюдают 136 тысяч человек.