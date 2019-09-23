Девочку из Башкирии, которую не взяли в детский сад, обследовали медики. Они решат, что делать дальше

Двухлетнюю Софью с деформированными костями черепа и сросшимися пальцами обследовали в детской клинической больнице Башкирии. По результатам осмотра примут решение о дальнейшем лечении и оформлении инвалидности. Об этом «360» рассказала руководитель пресс-службы Минздрава республики Светлана Кускарбекова.

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«Она сегодня проконсультирована специалистами Республиканской детской клинической больницы. Это не первый ее прием. Она наблюдалась и в этой больнице в том числе. И также сегодня она проконсультирована специалистами Республиканского медико-генетического центра здесь же в Уфе», — сообщила собеседница.

По ее словам, медики должны определиться с дальнейшей тактикой лечения девочки. Возможно, малышку направят в один из профильных федеральных центров. В том числе врачи обсудят возможную операцию Софьи. Обследование также сделано, для того чтобы девочка в будущем могла получить инвалидность.

«Да, в том числе для получения инвалидности тоже», — подтвердила Кускарбекова.

Ранее сообщалось о том, что маленькую жительницу Башкирии хотят отправить в Москву на операцию.

Софья с мамой и папой живет в небольшом селе Алатаны в Башкирии. Малышка родилась с деформированными костями черепа и сросшимися пальцами. Девочку, которой всего 2,5 года, хотели отдать в детский сад. Однако в дошкольном учреждении заявили, что не примут маленькую девочку. Там испугались того, что малышка «напугает ровесников».