Девочку-инвалида из Башкирии прооперируют в Москве

В августе 2019 года мама Софьи обратилась к участковому педиатру по вопросу продления инвалидности. Для этого необходим осмотр челюстно-лицевого хирурга и ортопеда Республиканской детской клинической больницы.

«23 сентября девочка будет госпитализирована в уфимскую больницу для проведения необходимых консультаций. Также решается вопрос о направлении в профильный федеральный центр для оказания ребенку высокотехнологической медицинской помощи», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

Ранее благотворительный фонд «Радуга добра» рассказал в социальной сети «ВКонтакте» о двухлетней девочке Софье Гизатуллиной из башкирского села Алатаны с деформированным лицом и сросшимися пальцами.

Волонтеры центра заявили, что ребенка не берут в садик и не оформляют инвалидность. Местные власти уверили, что мама девочки не подавала не обращались к руководству детского сада села Алатаны.

В управе добавили, что женщина принесла заявление несколько дней назад первый раз.

Сообщение о Софье заинтересовало прокуратуру. Надзорное ведомство начало проверку, сообщила «Газета. ru».