Врачи достали волосяной «валенок» из желудка девочки в Бурятии

Врачи в Бурятии извлекли из желудка 12-летней девочки огромный клубок волос, похожий по форме на «валенок». Чтобы достать его, провели операцию — «валенок» достиг 15-и сантиметров в длину. Об этом этом сообщили в Instagram Детской республиканской клинической больницы.

Девочка попала на прием к гематологу, потому что долгое время страдала от ноющих болей в животе и снижения аппетита. Кроме того, ее постоянно рвало. Врачи провели рентген-исследование и обнаружили в желудке ребенка нашли огромную опухоль.

Обширную полостную операцию провели 22 ноября. В результате из желудка девочки извлекли «трихобезоар» — комок, который образовался из клубка волос со слизью и содержимым желудка. По словам детского хирурга Зорьяна Цыренова, на его памяти еще не было таких случаев трихобезоара.

«Вредная привычка приводит через годы к тяжелым последствиям, объемному хирургическому вмешательству. В настоящее время пациентка находится под наблюдением в ОАР, состояние соответствует тяжести перенесенной операции», — сказано в сообщении.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали домой. В клинике подчеркнули, что после удаления инородного тела, все симптомы, с которыми она обратилась в больницу, пропали.