Девочки сбежали от пьяных матерей в Свердловской области

В городе Березовский Свердловской области две довочки, не взяв с собой верхнюю одежду и обувь, сбежали от пьяных матерей. В пресс-службе ГУ МВД РФ по региону сообщили, что одной школьнице семь лет, а другой восемь, написало ИА Nation News.

Мимо проезжающие люди увидели девочек на улице. Им удалось узнать, что дети ушли из дома после того, как их матери в состоянии алкогольного опьянения устроили скандал.

Очевидцы вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Пострадавших девочек увезли в медучреждение, медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с жестоким обращением с детьми.