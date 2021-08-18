Девочке-вундеркинду предложили платное обучение в МГУ

Девятилетняя девочка-вундеркинд из Москвы не смогла поступить в МГУ на бюджет. На психфаке вуза ей предложили учиться платно. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Как и все остальные абитуриенты, [они] могут заключить договор на обучение», — рассказали на факультете.

Накануне стало известно, что девятилетняя школьница не смогла поступить на бюджет в МГУ — она сдала дополнительные вступительные экзамены на факультет психологии. По данным Рособрнадзора, ранее она успешно прошла Единые государственные экзамены по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. СМИ сообщили, что девочка хочет продолжить учебу на психфаке.

Ректор вуза Виктор Садовничий лично следил за результатами вступительных испытаний ребенка. Он объяснил, что в таком возрасте для комфортного обучения нужна помощь, поэтому пообещал сопровождение педагога-психолога в случае успешной сдачи экзаменов. По словам Садовничего, в МГУ уже обучались дети от 14 до 15 лет, так что опыт работы с такими студентами у преподавателей вуза есть, однако каждый такой случай требует особого внимания.