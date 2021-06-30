Девочке с ДЦП из Калуги поможет любое пожертвование. Мать воспитывает двоих детей в одиночку

Сложные роды Елены Молотилиной привели к тому, что ее дочь Вика стала инвалидом. У девочки из Калуги ДЦП. Это стало причиной атрофии зрительных нервов. Сейчас ребенок не может без помощи есть, общаться, ходить. Но ее мама не сдается, хоть и растит двоих детей в одиночку. Помочь семье сможет любой желающий.

У Вики одна нога короче другой на два сантиметра. Сегодня у нее есть прогресс, но он зависит от комплексной поддержки.

Ей помогают постоянные занятия с реабилитологами, массаж, иглоукалывание, уроки с логопедом, нейротрофический курс для зрения и не только.

В прошлом году Вика научилась стоять, а сейчас проходит до 10 шагов без помощи. У нее появился интерес к жизни. Она с удовольствием слушает музыку. Улучшились и концентрация внимания, острота зрения.

Невероятный прогресс очевиден. Но для продолжения такой реабилитации нужны деньги. Стоимость курса 204 240 рублей. Сумма не астрономическая, но для семьи неподъемная.

Елена воспитывает двоих детей одна. У девочки есть старший брат. Чтобы помочь Вике, перейдите по ссылке и нажмите на кнопку «Поддержать».

Все пожертвования отразятся на портале благотворительного фонда «Мои друзья».