Общество 15 февраля 2023, 16:59 Девочке-подростку из Краснодарского края вынесут наказание за кражу денег у парня

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В Краснодарском крае суд вынесет приговор 16-летней девочке, которая украла у парня 122 тысячи рублей, чтобы купить новый iPhone. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По словам 24-летнего жителя Тихорецка, он познакомился со школьницей через соцсети. Девочка пригласила его на свидание, а затем попросила данные банковской карты, чтобы получить перевод от своих знакомых. После этого молодой человек не досчитался 122 тысяч рублей.

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По факту кражи заведено уголовное дело. Во время допроса школьница призналась в содеянном.

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