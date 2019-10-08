Девочке Луне с родимым пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре

Краснодарские врачи впервые провели операцию по удалению родимого пятна на все лицо. Российские медики прооперировали девочку из США, так как местные врачи вежливо отказались помогать семье.

«Все прошло в штатном режиме. Никаких осложнений, никаких непредвиденных ситуаций. Операция длилась час. Все было по плану. Под местной анестезией. Девочка чувствует себя хорошо. Сейчас на ней стерильная повязка. Она дома. Каждый день мы ее наблюдаем… Обработали в первую очередь лобную часть, до бровей», — рассказали РИА «Новости» в городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии.

Мама девочки Каролина Феннер опубликовала в Instagram видео с ребенком после первой операции. На девочке повязка, украшенная розовым бантиком, Луна улыбается.

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Краснодарские врачи узнали о Луне Феннер из СМИ. Девочка родилась 7 марта на юге Флориды. С рождения у нее было огромное черное пятно, которое занимает практически все лицо. Американские врачи отказали ребенку в лечении, сославшись на трудновыполнимость операции.

Луна вместе с семьей находится в Краснодаре с середины сентября. Всего ей должны выполнить шесть-восемь операций.