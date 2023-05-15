Общество 15 мая 2023, 16:16 Девочке из Алтайского края подарили щенка от Путина Губернатор Алтайского края Томенко по поручению президента Путина подарил школьнице щенка Фото: губернатора Алтайского края Виктора Томенко / Telegram

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Девочка из Рубцовска — города на юге Алтайского края, получила необычный подарок. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по заданию президента России Владимира Путина передал 13-летней Милане щенка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Недавно Милана написала президенту — попросила щенка. Я с удовольствием выполнил поручение главы государства», — сообщил Томенко.

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Губернатор добавил, что Милана очень хорошо учится в школе и регулярно участвует в олимпиадах. Девочка с отличием окончила музыкальную школу, она играет в детском театре, а также является волонтером.

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