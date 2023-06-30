Общество 30 июня 2023, 15:50 Девочка в интервью для «Первого канала» жестом показала сигнал о помощи Baza: девочка в эфире программы «Мужское / Женское» показала сигнал о помощи Публичное достояние

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Девочка показала международный жест о помощи в эфире Первого канала. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Сюжет вышел в программе «Мужское / Женское» под названием «Сутяжники». Героями стали бывший муж и жена из Москвы, которые спорят об опеке над своим четырехлетнем ребенком. При этом у женщины есть дочь от первого брака. Во время своей речи старшая девочка рассказывала о любви к матери, но рукой показала жест, который считается сигналом о домашнем насилии и просьбой о помощи. Она за спиной своей младшей сестры приложила большой палец к ладони и согнула ее несколько раз.

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По данным издания «Подъем», редакция программы получила множество обращений по поводу подачи ребенком сигнала SOS и обратилась в управление Следственного комитета по городу Москве.

«В данный момент Следственным комитетом проводится проверка данной семьи», — сообщили в редакции.

Ранее «360» сообщил, что Чкаловский районный суд арестовал на один месяц и 29 суток опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика. Женщине предъявили обвинения в мошенничестве, убийстве и некоторых эпизодах истязания.