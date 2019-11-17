Девочка сыграла кавер Nirvana на барабанах и покорила Сеть. Ей всего 9 лет
Чек на имя Курта Кобейна нашли в американском подвалеПодробнее
«Я могу играть Nirvanа в весь день! Я обожаю Nirvana», — написала Нанди под опубликованным на YouTube видео.
На кадрах девочка сидит в наушниках за барабанами и очень эмоционально исполняет трек любимой рок-группы. Ее выражение лица просто не смогло никого оставить равнодушным.
Ролик сразу же стал популярным и собрал за несколько дней более 340 тысяч просмотров и тысячи комментариев.
«Нанди, ты надежда для старого хорошего рок-н-ролла», — написал один из пользователей.
Другие поддержали юную барабанщицу, заявив, что в свои девять лет она уже стала «легендой».
«Выражение лица и глах просто превосходны», — подметил комментатор.
Также подписчики пожелали девочке успехов и понадеялись увидеть ее в будущем уже не дома, а на большой сцене.