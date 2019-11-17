  • Девочка сыграла кавер Nirvana на барабанах и покорила Сеть. Ей всего 9 лет

    17 ноября 2019, 08:51

    Дарья Бунякова

    Сейчас уже никого не удивишь каверами различных популярных песен, однако это удалось сделать девятилетней Нанди Бушелл. Девочка записала видео своего исполнения песни In Bloom от группы Nirvana и вызвала восторг пользователей Сети.
    Девочка сыграла кавер Nirvana на барабанах и покорила Сеть. Ей всего 9 лет

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    «Я могу играть Nirvanа в весь день! Я обожаю Nirvana», — написала Нанди под опубликованным на YouTube видео.

    На кадрах девочка сидит в наушниках за барабанами и очень эмоционально исполняет трек любимой рок-группы. Ее выражение лица просто не смогло никого оставить равнодушным.

    Ролик сразу же стал популярным и собрал за несколько дней более 340 тысяч просмотров и тысячи комментариев.

    «Нанди, ты надежда для старого хорошего рок-н-ролла», — написал один из пользователей.

    Другие поддержали юную барабанщицу, заявив, что в свои девять лет она уже стала «легендой».

    «Выражение лица и глах просто превосходны», — подметил комментатор.

    Также подписчики пожелали девочке успехов и понадеялись увидеть ее в будущем уже не дома, а на большой сцене.