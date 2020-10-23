Девочка с маской «Бэтмена» успешно перенесла очередную операцию
В Краснодаре местные врачи успешно провели новую операцию маленькой американке Луне Феннер, которая родилась с родимым пятном в форме «маский Бэтмена». Об этом сообщило Daily Storm.
«Результаты выходят за рамки наших ожиданий и улучшаются с каждым днем», — призналась мать девочки Кэрол Феннер в соцсетях.
По данным издания, Луне уже один год и семь месяцев. Несмотря на то, что операция прошла успешно, на лечение уйдет еще некоторое время.
«Ресничные края век — это было самое сложное. Кожа очень тонкая. Веко тонкое», — обратил внимание врач-онколог Павел Попов.