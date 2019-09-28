Девочка с двумя головами родилась на Украине

Сиамские близнецы появились на свет 28 сентября. Эта беременность стала для мамы девочек первой. Она собиралась рожать в Киеве, однако роды начались раньше срока — на 33 неделе — и пришлось принимать их в Черновицкой больнице.

Главврач подчеркнул, что такой случая считается очень редким не только для Украины, но и для всего мира.

«Хоть я и давно работают, мне не приходилось встречаться с такой патологией», — заявил врач.

Курицын отметил, что мама девочек узнала о том, что у нее появятся сиамские близнецы, еще в начале беременности. По его словам, она отказалась делать аборт «по собственным убеждениям».

Сейчас малышки находятся в роддоме, но врачи собираются перевести их в детскую больницу.