В Следственном комитете раскрыли некоторые подробности преступления двух подростков, которых подозревают в убийстве семьи под Омском. Как отметили следователи, 14-летняя девочка сначала пыталась выгородить своего предполагаемого сообщника. Она путалась в показаниях и признаться решила далеко не сразу.

Соседи и родственники, когда узнали о произошедшем и о том, что подозревают именно детей, признались, что они просто в шоке от подростковой жестокости. 17-летнего юношу и 14-летнюю девочку арестовали на два месяца. Их подозревают в том, что они убили семью из трех человек в селе Юрьевка.

Молодого человека подозревают в убийстве с особой жестокостью двух и более лиц. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы. Все произошло 22 января в доме, расположенном в селе Юрьевка под Омском. Там обнаружили три тела — мужчины, его супруги и десятилетней дочери. На всех трех телах были ножевые ранения. Еще два человека — 14-летняя девочка и шестилетний брат — смогли вовремя убежать и укрыться у соседей.

По версии следствия, именно старшая девочка попросила своего возлюбленного избавиться от родственников, потому что им не нравилась дружба с ним. Молодой человек убил их, в том числе девочку-инвалида, за которым сестра не хотела ухаживать.