Девочка попала в больницу после драки на физкультуре

Ученица избила девятилетнюю одноклассницу. По словам матери пострадавшей, нападавшая ударила ребенка головой о стену, душила, сорвала крестик. Учащаяся попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Мать избитой рассказала изданию, что в школе хотят представить происшествие как несчастный случай — девочка упала сама. Помимо этого пострадавшая якобы сама же спровоцировала конфликт. Подобные заявления не устроили родительницу. Она считает заявления детей-свидетелей заранее подготовленными. К тому же они не сходятся с видеозаписью.

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Стражи порядка из отдела полиции № 6 «Октябрьский» знают о девочке с телесными повреждениями. Ее мать также написала заявление. В связи с этим правоохранители вместе с администрацией школы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Директор школы назвал новость фейковой, сообщил «Царьград».