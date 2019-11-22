  • Девочка попала в больницу после драки на физкультуре

    22 ноября 2019, 20:06

    Алена Макаренко

    Две третьеклассницы поссорились на уроке физкультуры в школе в Новосибирске. Драка дошла до сотрясения мозга и больницы. Об этом рассказала мать пострадавшего ребенка, сообщило издание news.ngs.ru.
    Девочка попала в больницу после драки на физкультуре

    Ученица избила девятилетнюю одноклассницу. По словам матери пострадавшей, нападавшая ударила ребенка головой о стену, душила, сорвала крестик. Учащаяся попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

    Мать избитой рассказала изданию, что в школе хотят представить происшествие как несчастный случай — девочка упала сама. Помимо этого пострадавшая якобы сама же спровоцировала конфликт. Подобные заявления не устроили родительницу. Она считает заявления детей-свидетелей заранее подготовленными. К тому же они не сходятся с видеозаписью.

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    Стражи порядка из отдела полиции № 6 «Октябрьский» знают о девочке с телесными повреждениями. Ее мать также написала заявление. В связи с этим правоохранители вместе с администрацией школы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.

    Директор школы назвал новость фейковой, сообщил «Царьград».