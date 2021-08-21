Девочка-подросток жестоко избила ровесницу в Перми

В Сети появилось видео, на котором девочка-подросток жестоко избила свою ровесницу. Подруга агрессивной школьницы, которая сняла все на камеру, просила ее остановиться и приговаривала, что не будет в это вмешиваться.

На кадрах видно, что это не драка, а именно избиение. Девочка наносит своей сопернице или обидчице сильные удары руками и ногами по всему телу. Еще одна девочка за кадром умоляет ее остановиться. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что конфликт произошел в Индустриальном районе Перми.

«Полиция установила участниц конфликта, обе они несовершеннолетние. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку», — сообщили изданию «Аргументы и факты» в пресс-службе ведомства.

Информации о причине избиения нет. Этот ролик возмутил пользователей «ВКонтакте», где он появился. Комментаторы потребовали от правоохранителей наказать жестокую школьницу по всей строгости закона после разбирательств.