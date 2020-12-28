Девочка на Чукотке удостоилась медали за спасение ребенка

Губернатор Чукотки Роман Копин наградил медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» девятилетнюю девочку. Света Щепкова спасла ребенка на детской площадке.

«Хочу Светлане выразить благодарность за гражданский подвиг, присутствие духа в чрезвычайной ситуации. Несмотря на свой возраст, она не растерялась и помогла ребенку на детской площадке», — заявил Копин во время общения со школьницей по видеосвязи. Разговор опубликован в Instagram губернатора.

Он заметил, что на такой поступок способен только неравнодушный человек.

«Принято решение вручить знак за проявленное мужество», — добавил глава региона.

Копин рад тому, что на чукотской земле есть «такие отважные девчонки». Он пожелал Свете, чтобы ее никогда не покидала уверенность в своих силах.

Школьница в декабре заметила на безлюдной площадке в Билибине маленькую девочку. Она зацепилась шарфом за горку. Ребенок плакал и задыхался. Однако младшеклассница пришла на помощь. Медаль доставят в город Светы Щепковой ближайшим авиарейсом, об этом написала газета «Известия».