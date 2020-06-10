Девочка из Уфы обвинила отчима в сексуальных домогательствах. А потом призналась, что это неправда

Жителя Уфы обвинила в сексуальных домогательствах падчерица, из-за чего он оказался под следствием. Девочка призналась, что оговорила мужчину специально, но пока правоохранители не спешат его выпускать.

Мать девочки Вероника Гумерова рассказала «360», что восемь лет назад начала жить с турком. Пара воспитывает пятерых детей, из которых двое — общие. У старшей дочери отношения с отчимом не заладились, что привело к дальнейшему конфликту.

«У них отношения с самого начала не очень складывались <…> Когда мы стали вместе жить дочери были маленькие еще, но младшей он как-то больше внимания уделял, играл с ней больше. А старшая дочь больше со мной времени проводила», — поделилась женщина.

По ее словам, девочке было очень неприятно такое предвзятое отношение отчима. При этом с сестрой она ладила хорошо, из-за чего Гумерова не придавала большого значения проблеме.

«15 апреля старшая дочь рассказала, что Хашим к ней приставал. Я стала ее расспрашивать, но ей сложно было говорить <…> Из ее ответов следовало, что Хашим позвал ее на кухню помочь, закрыл дверь, снял с нее трусы, посадил на стол и пытался попасть к ней туда», — рассказала мать девочки.

В итоге все закончилось разбирательствами у следователей. Мужчину задержали, а в конце апреля ребенок прошел медицинскую экспертизу, которая установила, что никакого насилия не было.

«Потом она призналась, что она его оговорила, потому что не складывались отношения и она просто хотела, чтобы мы с Хашимом расстались <…> Ей было тяжело находиться в таких сложных отношениях, что она пошла на такой поступок«, — сказала Гумерова.

Женщина решила забрать заявление на мужа, но следствие пока настаивает на его виновности. Теперь семье помогает адвокат, чтобы уголовное дело закрыли. Пока муж Гумеровой находится в следственном изоляторе.