Девочка из Подмосковья показала укусившего ее скорпиона

Девочка, которую в ее подмосковной квартире укусил скорпион, чувствует себя хорошо. Она вышла на связь с «360» и даже показала своего «обидчика» воочию.

На присланном видео заметно, что скорпион довольно большой и занимает почти полдна банки.

Ранее мама укушенной девочки сообщила, что у ребенка сначала немела рука. Ее возили на скорой помощи сначала в Одинцово, потом в Химки, сделали блокатор яда. Впрочем, пока что даже неясно, ядовит ли «гость из пустыни» и тем более откуда он вообще взялся в квартире. Никто из соседей террариумы не разводит и за границей в местах, где обитают скорпионы, не был.

Тем временем в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали семимесячного ребенка, которого доставили в больницу с ожогами и истощением.

Мать проживает с ребенком в коммунальной квартире, где занимает одну из пяти комнат. Омбудсмен сообщила, что отец с ними не живет и находится в другом регионе РФ. Соседи отзываются о матери негативно. По их рассказам, она склонна к злоупотреблению спиртным и на момент прибытия полицейских тоже находилась в состоянии опьянения. От оказания медпомощи своему ребенку она категорически отказывалась.