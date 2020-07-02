    02 июля 2020, 16:19

    Девочка из Красногорска пришла в сознание после падения бутылки

    Алена Макаренко

    Четырехлетняя девочка из Красногорска, на которую упал пакет с мусором и стеклянной бутылкой, пришла в сознание. Об этом сообщил Lifе.ru со ссылкой на источник.

    У ребенка диагностированы перелом костей черепа и гематомы. Операция длилась более трех часов, после девочку перевели из реанимации в отделение нейрохирургии.

    Если кость не срастется, предстоит второй этап хирургического вмешательства. С пострадавшей все время рядом находятся родители.

    Накануне мальчик выбросил мусор с балкона 23-го этажа в микрорайоне Изумрудные Холмы Красногорска. В пакете лежала стеклянная бутылка, которая угодила по голове проходящей внизу девочке. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. К расследованию привлекли подразделение по делам несовершеннолетних. Мальчик переживает из-за случившегося, он попросил прощения у девочки и ее родителей.