Девочка из Красногорска пришла в сознание после падения бутылки
Четырехлетняя девочка из Красногорска, на которую упал пакет с мусором и стеклянной бутылкой, пришла в сознание. Об этом сообщил Lifе.ru со ссылкой на источник.
У ребенка диагностированы перелом костей черепа и гематомы. Операция длилась более трех часов, после девочку перевели из реанимации в отделение нейрохирургии.
Если кость не срастется, предстоит второй этап хирургического вмешательства. С пострадавшей все время рядом находятся родители.
Накануне мальчик выбросил мусор с балкона 23-го этажа в микрорайоне Изумрудные Холмы Красногорска. В пакете лежала стеклянная бутылка, которая угодила по голове проходящей внизу девочке. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. К расследованию привлекли подразделение по делам несовершеннолетних. Мальчик переживает из-за случившегося, он попросил прощения у девочки и ее родителей.