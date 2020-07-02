Девочка из Красногорска пришла в сознание после падения бутылки

У ребенка диагностированы перелом костей черепа и гематомы. Операция длилась более трех часов, после девочку перевели из реанимации в отделение нейрохирургии.

Если кость не срастется, предстоит второй этап хирургического вмешательства. С пострадавшей все время рядом находятся родители.

Накануне мальчик выбросил мусор с балкона 23-го этажа в микрорайоне Изумрудные Холмы Красногорска. В пакете лежала стеклянная бутылка, которая угодила по голове проходящей внизу девочке. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. К расследованию привлекли подразделение по делам несовершеннолетних. Мальчик переживает из-за случившегося, он попросил прощения у девочки и ее родителей.