06 июля 2023, 03:44
Девочка из Дербента подарила Путину серебряную подкову
Девочка из Дербента вручила Путину подкову на счастье
Восьмилетняя жительница Дербента 4 июля встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора с главой государства она преподнесла ему подкову на счастье от кубачинских мастеров, рассказал РИА «Новости» отец девочки Ахмет Акипов.
«Дочь захотела сделать маленький подарок от себя, попросила нас, и мы подарили президенту серебряную подкову», — сказал он.
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По словам мужчины, концепцию подарка придумала мать девочки — Култум Акипова. Путин подарил семье Акиповых книгу про Кремль со своим автографом.
Восьмилетняя жительница Дербента, которая не смогла увидеть Путина во время его визита в Дагестан, побывала с родителями в Кремле по приглашению российского лидера. Президент провел для девочки экскурсию.
Также Путин распорядился выделить для Дагестана пять миллиардов рублей на реконструкцию уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства спортивного комплекса.
Дагестан
Владимир Путин
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