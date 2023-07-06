Общество 06 июля 2023, 03:44 Девочка из Дербента подарила Путину серебряную подкову Девочка из Дербента вручила Путину подкову на счастье РИА «Новости»

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Восьмилетняя жительница Дербента 4 июля встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора с главой государства она преподнесла ему подкову на счастье от кубачинских мастеров, рассказал РИА «Новости» отец девочки Ахмет Акипов.

«Дочь захотела сделать маленький подарок от себя, попросила нас, и мы подарили президенту серебряную подкову», — сказал он.

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По словам мужчины, концепцию подарка придумала мать девочки — Култум Акипова. Путин подарил семье Акиповых книгу про Кремль со своим автографом.

Восьмилетняя жительница Дербента, которая не смогла увидеть Путина во время его визита в Дагестан, побывала с родителями в Кремле по приглашению российского лидера. Президент провел для девочки экскурсию.

Также Путин распорядился выделить для Дагестана пять миллиардов рублей на реконструкцию уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства спортивного комплекса.