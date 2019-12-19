«Меня бьют ногами, ремнем». Девочка из Балашихи рассказала о жизни с матерью, которую хочет лишить прав

Школьница Женя из подмосковной Балашихи заявила «360», что родная мама регулярно била ее за небольшие провинности. Сейчас девочка находится в социально-реабилитационном центре и надеется, что ее мать лишат родительских прав.

«Меня бьют ногами, ремнем, компьютерными шнурами — чем угодно вообще. За обычные бытовые вещи. В последний раз это было за каплю молока на полу», — рассказала Женя.

В качестве доказательств девушка предоставила «360» фото со следами побоев.

Женя добавила, что сейчас ушла из дома и живет в социально-реабилитационном центре «Горизонт». По ее словам, мама пытается вернуть ее домой.

Она приходила несколько раз, после каждых встреч с ней у меня истерики. Я не верю ни малейшему ее слову, потому что она такой человек, которому доверять уже нельзя Женя.

Сейчас служба опеки хочет лишить Елену Р. родительских прав. Что касается других родных, то у Жени есть папа, с которым она не виделась все 15 лет своей жизни, и бабушка. Пожилой женщине сейчас 80 лет, она живет в Свердловске. Пенсионерка из-за возраста не может взять на себя опеку над внучкой. Однако подросток рассказала, что поддерживает связь с бабушкой. Они общаются с ней каждый день.

«360» дозвонился до Елены Р. Однако услышав, о чем идет речь, женщина не захотела общаться.

«До свидания», — сказала Елена и повесила трубку.

История сложных взаимоотношений дочери и матери тянется еще с 2016 года. Тогда медосмотр в школе показал, что кто-то наносил Жене телесные повреждения. Дело дошло до суда, но он ничем не кончился.

Суд по лишению родительских прав Елены Р. состоится уже 19 декабря.