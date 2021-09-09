Девочек из Лесосибирска видели живыми, но пока не нашли
Две пропавшие девочки из Лесосибирска, которых ищет вся полиция Красноярского края, живы, но их местонахождение все еще неизвестно. Об этом «360» сообщила глава общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина.
Школьницы находятся в соседнем поселке Колесниково, где их сегодня утром видели в магазине.
«Девочки находятся достоверно в Колесникове, они живы, но пока местонахождение их установить не удалось. Девочки прячутся», — сказала Василишина.
Две 13-летние девочки пропали в Лесосибирске во вторник. В прокуратуре региона сообщали, что школьницы уехали на автобусе в Колесниково, предположительно, к своей подруге. На их поиски подняли весь личный состав МВД по Красноярскому краю.
В прокуратуре рассказали, что Девочки могли уехать к подруге после того, как одна из них поссорилась со своей матерью. При этом от родителей никаких заявлений о пропаже в полицию не поступало. В школе, где они учатся, сообщили, что родители девочек не выходят на связь.
СМИ писали, что после ночевки в Колесникове девочки в среду уехали на такси в Новоенисейск.