Общество 26 января 2024, 15:10 Девятнадцать детей погибли в ДТП на дорогах Нижегородской области в 2023 году

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Более 520 аварий с участием несовершеннолетних произошло в Нижегородской области в 2023 году. В ДТП погибли 19 детей, сообщило НИА «Нижний Новгород».

В целом количество таких аварий в регионах ПФО и в России в 2023 году увеличилось на 4-8%. Также выросло количество ДТП с участием детей-водителей электросамокатов, скутеров, мопедов и мотоциклов.

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«Я бы посоветовал родителям прежде чем покупать детям электросамокат или мопед, обучить их вождению», — отметил начальник УГИБДД ГУ МВД России по региону Владимир Ежов.