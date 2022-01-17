Девятилетнюю студентку МГУ предложили учить по индивидуальному плану

Для девятилетней студентки МГУ предложили разработать индивидуальный учебный план. Вопросом ее дальнейшего обучения в вузе может заняться специальная комиссия.

Член СПЧ Александр Асмолов заметил, что специальная программа должна помочь сохранить психологическое здоровье маленькой москвички. Его слова привел «Московский комсомолец».

Письмо с рекомендациями приостановить учебу девятилетней девочки в МГУ Асмолов направил главе СПЧ Валерию Фадееву. Его обращение проанализировали не только в консультативном органе, но и в аппарате детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Уполномоченная по правам ребенка в России задумалась о том, что юной студентке необходим индивидуальный учебный план. По словам Асмолова, решается вопрос о создании комиссии, которая рассмотрит варианты дальнейшего обучения девочки в МГУ.

На факультете психологии вуза ранее заявили, что семья студентки оказывает на МГУ беспрецедентное давление. Сотрудники университета больше всего переживают не за успеваемость, а за психологическое состояние ребенка.