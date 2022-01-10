Девятилетняя студентка МГУ перестала выходить на связь с факультетом психологии с 24 декабря

Факультет психологии МГУ имени Ломоносова не может связаться с девятилетней студенткой или ее родителями (законными представителями) с 24 декабря. На текущий момент в университете проходят экзамены и зачеты, на которых ребенок не присутствует. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказали в пресс-службе вуза.

«С 24 декабря 2021 года по настоящее время на сдаче зачетов и экзаменов. На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Тепляковой Алисы Евгеньевны на экзаменах и зачетах. О дальнейших намерениях Алисы продолжать обучение на факультете психологии МГУ нам неизвестно», — уточнили там.

Девочка в возрасте восьми лет сдала несколько единых государственных экзаменов: по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Сотрудники факультета психологии МГУ, куда подала документы девочка, сообщили, что готовы принять ее на обучение, если она сдаст вступительные экзамены. Ребенок не прошел на бюджетное место, но родители выразили готовность обучать ее на платной основе.

Однако во время зимней сессии возник конфликт — отец юной студентки заявил, что ее специально «завалили» на экзамене. На самом факультете сообщили, что родители ребенка продолжали настаивать на ускоренном обучении: чтобы их дочь прошла курс, который длится шесть лет, всего за два года. Отец девочки заявил, что будет защищать права дочери всеми законными способами.