Девятилетний ребенок пропал в Красноярском крае

Согласно информации ведомства, накануне мальчик ушел из дома в городе Дудинка и не вернулся. После сообщения об этом состав отдела МВД по району подняли по тревоге.

«Из числа сотрудников уголовного розыска и инспекторов по делам несовершеннолетних созданы пять оперативных групп», — отметили в пресс-службе.

Помимо прочего, задействованы представители патрульно-постовой службы, дежурной части, ИВС и участковые уполномоченные полиции. В целом в поисках ребенка принимают участие 52 полицейских. Информированы о пропаже службы такси Дудинки, скорой и жители края.