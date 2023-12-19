Общество 19 декабря 2023, 11:02 Девятилетнего мальчика вернули в Россию из Винницкой области Омбудсмен Львова-Белова и Катар помогли вернуть ребенка с Украины в Россию РИА «Новости»

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В Москву прилетел девятилетний мальчик, который не мог вернуться к матери из-за запрета на въезд россиян на Украину. Его переправили на родину при посредничестве Катара, сообщили РИА «Новости» в аппарате уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Ребенок вместе с сопровождающей прибыли в Москву, аэропорт Внуково, 19 декабря в 00:45», — заявил представитель омбудсмена.

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До 2019 года мальчик жил в Ярославской области. Когда отец погиб, мать отвезла сына к бабушке в Винницкую область. С началом спецоперации киевский режим запретил въезд гражданам России, из-за чего женщина не могла самостоятельно забрать ребенка на родину. К делу подключились Мария Львова-Белова и представители Катара.

Детский омбудсмен участвовала в возвращении двух детей в Россию, еще 48 отправили родным на Украину и в другие страны мира. В переговорах участвовали международные организации и третьи страны.

В Эстонии, Германии, Дании и Польше начали изымать детей украинских беженцев. Родители попросили помощи в постпредстве России при ООН.