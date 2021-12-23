Москва снова встала в девятибалльных пробках

В четверг вечером Москва снова встала в пробках. Уже в 17:15 они достигли девяти баллов. Тяжелее всего обстоят дела в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

На кольцевой скорость потока не превышает 27 километров в час, на ТТК и Садовом кольце она и вовсе не превышает 17 километров в час, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Быстрее движутся автобусы в сторону области. На Кутузовском проспекте скорость составляет 41 километр в час, на Волоколамское шоссе — 36, на Каширское шоссе — 34.

Время в пути на личных автомобилях возрастает почти в два раза. Свободнее на дорогах станет после 20:30. В департаменте призвали водителей пересесть на общественный транспорт в часы пик.

Тенденция предновогодних пробок появилась еще в середине декабря. Сложную дорожную обстановку объясняют увеличившимися поездками в торговые центры, ростом курьерских доставок и дорожными работами, которые ограничивают движение в разных районах Москвы.