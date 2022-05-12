Девять российских университетов вошли в список кураторов для вузов ДНР и ЛНР

Минобрнауки опубликовало список ведущих российских университетов, которые будут курировать вузы ДНР и ЛНР, оказывать им методическую помощь и давать консультации. Приказ об этом подписал глава министерства Валерий Фальков.

Партнерами станут Санкт-Петербургский горный университет и Донецкий национальный технический университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и Донбасская юридическая академия, Донской государственный технический университет и Донбасская национальная академия строительства и архитектуры.

Также в списке — Южный федеральный университет и Горловский институт иностранных языков, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и Донецкая академия транспорта, Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова и Донбасский государственный технический институт , Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова и Луганский государственный университет имени Владимира Даля, Кабардино-Балкарский госуниверситет имени Х. М. Бербекова и Луганский государственный педагогический университет. По словам Фалькова, в будущем в список войдут все вузы ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что вузам Донбасса надо помогать развиваться. Уже сейчас работают курсы повышения квалификации для преподавателей вузов Донбасса. Помимо этого, для вузов народных республик собирают учебную и научную литературу.

Фальков добавил, что следующим этапом станет программа «Двойной диплом», в рамках которой студенты из ДНР и ЛНР смогут проходить итоговую государственную аттестацию в своем вузе и в университете России, чтобы получить два диплома.