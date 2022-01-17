Девять новых станций откроют на Большой кольцевой линии метро Москвы в этом году

Девять станций планируется открыть на Большой кольцевой линии метро Москвы в 2022 году. Среди них «Варшавская», «Каширская», «Кленовый бульвар», «Марьина Роща», «Нагатинский Затон», «Печатники», «Текстильщики», «Сокольники» и «Рижская».

Пока на севере БКЛ поезда доходят до станции «Савеловская», после которой строят еще три станции: «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники». Следующие четыре станции БКЛ после «Сокольников» уже открыты и принимают пассажиров с 2020 года, рассказали в пресс-службе мэрии Москвы.

«Марьина Роща» расположится в 5-м проезде Марьиной Рощи и станет одной из самых глубоких станций метрополитена. Длина эскалаторов здесь достигнет 130 метров. Это рекорд для метро столицы. «Рижская» откроется на одноименной площади и будет связана пересадкой на станцию Калужско-Рижской линии. Художественный облик новой станции «Сокольники» посвятят истории метростроения, а от выхода из метро до парка будет обустроена липовая аллея с клумбами-скамейками.

Источник фото: mos.ru

Восточный участок Большой кольцевой линии будет состоять из четырех станций: «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». На станции «Текстильщики» будет особенный двухуровневый потолок. Проем между уровнями будет подсвечиваться. На станциях «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» пересадок на другие линии не будет, но и без этого они будут крайне востребованы жителями района Нагатинский Затон и посетителями музея-заповедника «Коломенское».

Источник фото: mos.ru

Следующей станцией за «Кленовым бульваром» станет «Каширская». Работы по ее реконструкции выполнены уже более чем на четверть. Станция «Варшавская» откроется на пересечении Варшавского шоссе с Чонгарским бульваром, на границе районов Нагорный и Москворечье-Сабурово.

Общая длина Большой кольцевой линии составит 71 километр. Она будет состоять из 31 станции.