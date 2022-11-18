Общество 18 ноября 2022, 15:33 Девять многоквартирных домов реконструируют в Салехарде в 2023 году

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В администрации Салехарда сообщили о предстоящей реконструкции девяти домов, три из которых — деревянные. Об этом написал «Ямал-Медиа».

В здания заменят крыши, обновят фасады, а также внутридомовые инженерные системы.

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Реконструкция ждет дом № 50 по улице Броднева и дом № 41 по улице имени Василия Подшибякина. Там будут заменены крыши. Инженерные системы водоснабжения заменят в доме № 57 на улице Зои Космодемьянской. Обновление фасада и крыш пранируется в доме № 7 на улице Богдана Кнунянца.

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Ремонт также коснется дома № 38 и 56 на улице Зои Космодемьянской, дома № 6 на лице Губкина, дома № 34 на улице Чкалова и дома № 31 на улице Б. Кнунянца.