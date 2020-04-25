Девять миллионов россиян могут потерять работу из-за коронавируса

От шести до девяти миллионов россиян могут потерять работу из-за пандемии коронавируса. Таким образом, безработица может достичь 10% от экономически активного населения в стране.

Такое прогноз сделал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что сейчас, несмотря на «переход в очень серьезную стадию кризиса», в стране зафиксировано минимальное число безработных.

У нас 0,7% безработных от количества экономически активного населения. Это — зарегистрированных. Если считать по другим меркам, по меркам Международной организации труда, у нас 4,5% безработных Алексей Кудрин.

По информации Росстата, отношение количества безработных к численности рабочей силы в марте 2020 года составило 4,7%. Однако Кудрин считает, что безработица может резко увеличиться до 7-8%, а в худшем варианте и до 10% по отношению к экономически активному населению. В таком случае количество россиян без работы увеличится до 6–9 миллионов россиян.

Кудрин отметил, что государство оказывает поддержку тем, кто потерял работу из-за пандемии. Власти сделали первый, но очень серьезный шаг — пособие по безработице увеличили до прожиточного минимума.

По последней информации, в России зафиксировали 74 588 случаев заражения новым типом коронавируса. Из них 681 человек скончался, а еще 6250 выздоровели. За последние сутки количество зараженных выросло на 5966 случаев.